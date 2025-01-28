سعر MIAOCoin (MIAO)
سعر MIAOCoin (MIAO) المباشر لليوم هو USD 0.00292311. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.92M. يتم تحديث سعر MIAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MIAOCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 814.57K
- تغيير سعر MIAOCoin خلال اليوم هو -5.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MIAOCoin مقابل USD هو $ -0.000185441733585397 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MIAOCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MIAOCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MIAOCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000185441733585397
|-5.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MIAOCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-5.96%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Miao is the first memecoin with animal sounds as IP. Miao ai is a blockchain-based artificial intelligence game token launch platform dedicated to building an efficient, fast and intelligent artificial intelligence game ecosystem. It adheres to the "meow philosophy" and aims to accelerate every token transaction. Its cute brand image allows users to experience the technological charm of encrypted artificial intelligence MEME in a fun and easy way.
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