سعر Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)
سعر Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 359.77K. يتم تحديث سعر MIPRAMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mi Prami Le Kibro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Mi Prami Le Kibro خلال اليوم هو -7.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Mi Prami Le Kibro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mi Prami Le Kibro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mi Prami Le Kibro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mi Prami Le Kibro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mi Prami Le Kibro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.26%
-7.97%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community.
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