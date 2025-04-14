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سعر Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 359.77K . يتم تحديث سعر MIPRAMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mi Prami Le Kibro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Mi Prami Le Kibro خلال اليوم هو -7.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mi Prami Le Kibro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mi Prami Le Kibro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mi Prami Le Kibro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mi Prami Le Kibro مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mi Prami Le Kibro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00000149$ 0.00000149 $ 0.00000149 عالية طوال الوقت $ 0.00000307$ 0.00000307 $ 0.00000307 تغير السعر (1 ساعة) -7.26% تغير السعر (1يوم) -7.97% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: