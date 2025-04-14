سعر MFET (MFET)
سعر MFET (MFET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MFET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MFET الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MFET خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MFET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MFET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MFET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MFET مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-28.69%
|60 يوم
|$ 0
|-55.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MFET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MFET is an ecosystem that provides consultancy to companies in their environmental works as an environmentally friendly token supporting sustainable projects.Our initial objective is to largely raise awareness and take transformative and remedial steps specifically with the environmentalist actions to be taken in city life.
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