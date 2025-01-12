سعر MEZZ (MEZZ)
سعر MEZZ (MEZZ) المباشر لليوم هو USD 0.056451. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MEZZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEZZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.63
- تغيير سعر MEZZ خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MEZZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEZZ مقابل USD هو $ +0.0010815221 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEZZ مقابل USD هو $ -0.0405045126 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEZZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0010815221
|+1.92%
|60 يوم
|$ -0.0405045126
|-71.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEZZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEZZ Token is the utility token of The MEZZ Platform, a DeFi platform for users to engage in acquisition and liquidation of NFTs and other crypto assets through bidding-backed collateral extension. The name Mezz is inspired by mezzanine finance, which in traditional finance is used in mergers and acquisitions. With the MEZZ platform, the acquisition of an NFT or other crypto assets functions as the target acquisition in analogy to mezzanine finance, with an undercollateralized buyer being supported by the mezzanine financier to complete an acquisition.
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