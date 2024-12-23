سعر Mey Network (MEY)
سعر Mey Network (MEY) المباشر لليوم هو USD 0.17999. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.33M. يتم تحديث سعر MEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mey Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 634.21K
- تغيير سعر Mey Network خلال اليوم هو +3.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 79.38M
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خلال اليوم، كان سعر Mey Network مقابل USD هو $ +0.00672427 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mey Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mey Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mey Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00672427
|+3.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mey Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+3.88%
-13.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mey Network is an integrated blockchain ecosystem designed to bridge the gap between physical assets and the digital world. By combining the power of Meychain—a dedicated Layer 1 blockchain for Real-World Assets (RWAs)—and MeyFi, our decentralized finance platform, Mey Network enables seamless tokenization, trading, and management of assets in a secure, scalable environment. At Mey Network, we envision a world where real estate investment is democratized, accessible to everyone regardless of their financial background or geographic location. Our goal is to transform the traditional real estate industry by leveraging the power of blockchain technology, enabling seamless, transparent, and secure investments in real-world assets.
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