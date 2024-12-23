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سعر Mey Network (MEY) المباشر لليوم هو USD 0.17999 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.33M . يتم تحديث سعر MEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mey Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 634.21K - تغيير سعر Mey Network خلال اليوم هو +3.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.38M

أداء سعر Mey Network (MEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mey Network مقابل USD هو $ +0.00672427 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mey Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mey Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mey Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00672427 +3.88% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mey Network (MEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mey Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.173266$ 0.173266 $ 0.173266 24 ساعة مرتفع $ 0.189105$ 0.189105 $ 0.189105 عالية طوال الوقت $ 0.49165$ 0.49165 $ 0.49165 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +3.88% تغير السعر (7 أيام) -13.19%

معلومات سوق Mey Network (MEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: