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سعر Mexico Chingon (CHINGON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHINGON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mexico Chingon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.60 - تغيير سعر Mexico Chingon خلال اليوم هو -0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mexico Chingon (CHINGON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mexico Chingon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mexico Chingon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mexico Chingon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mexico Chingon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.18% 30 يوم $ 0 -18.53% 60 يوم $ 0 -42.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mexico Chingon (CHINGON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mexico Chingon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00386844$ 0.00386844 $ 0.00386844 تغير السعر (1 ساعة) +0.85% تغير السعر (1يوم) -0.18% تغير السعر (7 أيام) -8.95%

معلومات سوق Mexico Chingon (CHINGON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: