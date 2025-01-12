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سعر Mexican Peso Tether (MXNT) المباشر لليوم هو USD 0.04841521 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MXNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mexican Peso Tether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.88 - تغيير سعر Mexican Peso Tether خلال اليوم هو +0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mexican Peso Tether (MXNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mexican Peso Tether مقابل USD هو $ +0.0001584 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mexican Peso Tether مقابل USD هو $ -0.0012171099 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mexican Peso Tether مقابل USD هو $ -0.0000346507 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mexican Peso Tether مقابل USD هو $ -0.00416262035042088 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001584 +0.33% 30 يوم $ -0.0012171099 -2.51% 60 يوم $ -0.0000346507 -0.07% 90 يوم $ -0.00416262035042088 -7.91%

تحليل سعر Mexican Peso Tether (MXNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mexican Peso Tether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04814243$ 0.04814243 $ 0.04814243 24 ساعة مرتفع $ 0.04846865$ 0.04846865 $ 0.04846865 عالية طوال الوقت $ 0.071128$ 0.071128 $ 0.071128 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +0.33% تغير السعر (7 أيام) -0.40%

معلومات سوق Mexican Peso Tether (MXNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: