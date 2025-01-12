سعر Mexican Peso Tether (MXNT)
سعر Mexican Peso Tether (MXNT) المباشر لليوم هو USD 0.04841521. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MXNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mexican Peso Tether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.88
- تغيير سعر Mexican Peso Tether خلال اليوم هو +0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mexican Peso Tether مقابل USD هو $ +0.0001584 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mexican Peso Tether مقابل USD هو $ -0.0012171099 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mexican Peso Tether مقابل USD هو $ -0.0000346507 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mexican Peso Tether مقابل USD هو $ -0.00416262035042088 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001584
|+0.33%
|30 يوم
|$ -0.0012171099
|-2.51%
|60 يوم
|$ -0.0000346507
|-0.07%
|90 يوم
|$ -0.00416262035042088
|-7.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mexican Peso Tether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+0.33%
-0.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MXN₮ is a stable digital asset that is pegged 1:1 to the Mexican Peso. MXN₮ was built by the trusted team of developers behind Tether USD₮ and it operates under tether.to.
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