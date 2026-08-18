سعر Mexican Peso اليوم

السعر المباشر لمشروع Mexican Peso (WMXN) اليوم هو $ 0.058308، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WMXN الحالي إلى USD هو $ 0.058308 لكل WMXN.

يحتل Mexican Peso حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 56,489، مع عرض متداول قدره 968.79K WMXN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WMXN بين $ 0.057926 (أدنى) و$ 0.058348 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.082878، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05439.

على المدى القصير، تحرك WMXN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 91.76.

معلومات سوق Mexican Peso (WMXN)

القيمة السوقية $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K الحجم (24 ساعة) $ 91.76$ 91.76 $ 91.76 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K إمداد دورة التداول 968.79K 968.79K 968.79K إجمالي العرض 968,788.6930900001 968,788.6930900001 968,788.6930900001

القيمة السوقية الحالية لـ Mexican Peso هي $ 56.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 91.76. العرض المتداول لـ WMXN يبلغ 968.79K، مع إجمالي عرض 968788.6930900001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.49K.