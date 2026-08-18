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سعر Mexican Peso المباشر اليوم هو 0.058308 USD. القيمة السوقية لـ WMXN هي 56,489 USD. تابع تحديثات أسعار WMXN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Mexican Peso المباشر اليوم هو 0.058308 USD. القيمة السوقية لـ WMXN هي 56,489 USD. تابع تحديثات أسعار WMXN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WMXN

معلومات سعر WMXN

ما هو WMXN

الموقع الرسمي لـ WMXN

اقتصاد توكن WMXN

توقعات سعر WMXN

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شعار Mexican Peso

سعر Mexican Peso (WMXN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WMXN إلى USD:

$0.058309
$0.058309$0.058309
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Mexican Peso (WMXN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:14:15 (UTC+8)

سعر Mexican Peso اليوم

السعر المباشر لمشروع Mexican Peso (WMXN) اليوم هو $ 0.058308، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WMXN الحالي إلى USD هو $ 0.058308 لكل WMXN.

يحتل Mexican Peso حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 56,489، مع عرض متداول قدره 968.79K WMXN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WMXN بين $ 0.057926 (أدنى) و$ 0.058348 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.082878، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05439.

على المدى القصير، تحرك WMXN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 91.76.

معلومات سوق Mexican Peso (WMXN)

$ 56.49K
$ 56.49K$ 56.49K

$ 91.76
$ 91.76$ 91.76

$ 56.49K
$ 56.49K$ 56.49K

968.79K
968.79K 968.79K

968,788.6930900001
968,788.6930900001 968,788.6930900001

القيمة السوقية الحالية لـ Mexican Peso هي $ 56.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 91.76. العرض المتداول لـ WMXN يبلغ 968.79K، مع إجمالي عرض 968788.6930900001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.49K.

سجل سعر Mexican Peso بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.057926
$ 0.057926$ 0.057926
24 ساعة منخفض
$ 0.058348
$ 0.058348$ 0.058348
24 ساعة مرتفع

$ 0.057926
$ 0.057926$ 0.057926

$ 0.058348
$ 0.058348$ 0.058348

$ 0.082878
$ 0.082878$ 0.082878

$ 0.05439
$ 0.05439$ 0.05439

--

+0.08%

+0.27%

+0.27%

سجل سعر Mexican Peso (WMXN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mexican Peso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mexican Peso مقابل USD هو $ +0.0008962522 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mexican Peso مقابل USD هو $ -0.0001189658 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mexican Peso مقابل USD هو $ -0.00000032447647935 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.08%
30 يوم$ +0.0008962522+1.54%
60 يوم$ -0.0001189658-0.20%
90 يوم$ -0.00000032447647935-0.00%

توقعات أسعار Mexican Peso

Mexican Peso (WMXN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WMXN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMexican Peso (WMXN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mexican Peso نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Mexican Peso الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WMXN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Mexican Peso.

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المصدر Mexican Peso (WMXN)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemCelo Ecosystem

نبذة عن Mexican Peso

ما هو سعر Mexican Peso (WMXN) اليوم؟

السعر المباشر هو $0.058308، مما يعكس حركة سعرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 0.07%. يتم إعادة حساب هذا الرقم كل بضع ثوانٍ ليعكس التداول في الوقت الحقيقي عبر الأسواق العالمية.

كم عدد رموز WMXN المتداولة؟

يبلغ المعروض المتداول من WMXN 968788.6930900001، وهو يمثل الكمية المحتفظ بها حاليًا من قبل الجمهور. يؤثر المعروض المتداول على تحديد السعر والقيمة السوقية، خاصةً بالنسبة للأصول الناشئة.

كم عدد الملاك الذين يمتلكون Mexican Peso حاليًا؟

يُقدَّر عدد الملاك الفريدين لـ WMXN عبر الشبكات المدعومة بحوالي -- مالكًا. عادةً ما يشير ارتفاع عدد الملاك إلى تزايد اعتماد الأصل واهتمام المستثمرين به على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ Mexican Peso اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية $56489، مما يضع Mexican Peso في المرتبة #6793 عالميًا. تساعد القيمة السوقية المستثمرين على فهم الحجم النسبي والنضج النسبي للأصل مقارنةً بالأسهم الأخرى.

ما مدى نشاط تداول WMXN اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الرمز $-- من حجم التداول. غالبًا ما ترتبط الكميات الأكبر بسيولة أقوى ومشاركة أكبر للمتداولين.

ما الذي يدفع التحرك الأخير لـ Mexican Peso؟

تتأثر الحركة السعرية الأخيرة بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعنويات السوق وسلوك المستثمرين وأداء الفئة بأكملها ضمن Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem، بالإضافة إلى التحديثات من نظام -- البيئي. كما قد تسهم الأخبار الساخنة أو ارتفاع الاهتمام بالتداول في ذلك أيضًا.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Mexican Peso

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:14:15 (UTC+8)

تحديثات Mexican Peso (WMXN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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