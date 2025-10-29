معلومات سعر MexCrewn (MEXCREWN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00115211 $ 0.00115211 $ 0.00115211 24 ساعة منخفض $ 0.0012714 $ 0.0012714 $ 0.0012714 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00115211$ 0.00115211 $ 0.00115211 24 ساعة مرتفع $ 0.0012714$ 0.0012714 $ 0.0012714 عالية طوال الوقت $ 0.008046$ 0.008046 $ 0.008046 أدنى سعر $ 0.00071794$ 0.00071794 $ 0.00071794 تغير السعر (1 ساعة) -1.44% تغير السعر (1يوم) +2.04% تغير السعر (7 أيام) +5.68% تغير السعر (7 أيام) +5.68%

سعر MexCrewn (MEXCREWN) في الوقت الحقيقي هو $0.00119876. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEXCREWN بين أدنى سعر $ 0.00115211 وأعلى سعر $ 0.0012714، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEXCREWN على الإطلاق هو $ 0.008046، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00071794.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEXCREWN -1.44% على مدار الساعة الماضية، +2.04% على مدار 24 ساعة، و +5.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MexCrewn (MEXCREWN)

القيمة السوقية $ 119.88K$ 119.88K $ 119.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 119.88K$ 119.88K $ 119.88K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MexCrewn هي $ 119.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEXCREWN يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 119.88K.