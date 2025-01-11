سعر MEWNB (MEWNB)
سعر MEWNB (MEWNB) المباشر لليوم هو USD 0.00000989. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MEWNB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEWNB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.01
- تغيير سعر MEWNB خلال اليوم هو +0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MEWNB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEWNB مقابل USD هو $ -0.0000028436 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEWNB مقابل USD هو $ -0.0000062270 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEWNB مقابل USD هو $ -0.00003752154379575151 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.64%
|30 يوم
|$ -0.0000028436
|-28.75%
|60 يوم
|$ -0.0000062270
|-62.96%
|90 يوم
|$ -0.00003752154379575151
|-79.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEWNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+0.64%
-15.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mewnbase is a Community driven project with a hold-to-earn token on the BASE L2 blockchain. There is a 6.9% buy/sell tax that is distributed as ETH directly into your wallet based on volume X bag size.
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A$0.0000160218
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￡0.0000080109
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€0.0000095933
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$0.00000989
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RM0.0000444061
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₺0.0003502049
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¥0.0015608398
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₽0.0010063075
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₹0.0008522213
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Rp0.1621311216
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₱0.0005803452
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￡E.0.0004999395
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R$0.000060329
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C$0.0000142416
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৳0.0012063822
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₦0.0153332582
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₴0.0004181492
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Bs0.00052417
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Rs0.0027540683
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₸0.005218953
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฿0.0003430841
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NT$0.0003271612
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Fr0.0000089999
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