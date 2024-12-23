سعر MEW WOOF DAO (MWD)
سعر MEW WOOF DAO (MWD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 206.83K. يتم تحديث سعر MWD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEW WOOF DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.22
- تغيير سعر MEW WOOF DAO خلال اليوم هو -0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MEW WOOF DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEW WOOF DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEW WOOF DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEW WOOF DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.59%
|30 يوم
|$ 0
|-10.29%
|60 يوم
|$ 0
|-61.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEW WOOF DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-0.59%
-13.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community.
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