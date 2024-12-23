احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MWD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MWD.

سعر MEW WOOF DAO (MWD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 206.83K . يتم تحديث سعر MWD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MEW WOOF DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.22 - تغيير سعر MEW WOOF DAO خلال اليوم هو -0.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر MEW WOOF DAO (MWD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MEW WOOF DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MEW WOOF DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MEW WOOF DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MEW WOOF DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.59% 30 يوم $ 0 -10.29% 60 يوم $ 0 -61.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MEW WOOF DAO (MWD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MEW WOOF DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00509139$ 0.00509139 $ 0.00509139 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -0.59% تغير السعر (7 أيام) -13.54%

معلومات سوق MEW WOOF DAO (MWD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: