ما هو MEW WOOF DAO ( MWD )

MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر MEW WOOF DAO (MWD) الموقع الرسمي