سعر mevETH (MEVETH)
سعر mevETH (MEVETH) المباشر لليوم هو USD 3,370.72. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 320.94K. يتم تحديث سعر MEVETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق mevETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.35
- تغيير سعر mevETH خلال اليوم هو -1.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.21
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خلال اليوم، كان سعر mevETH مقابل USD هو $ -42.527373542335 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر mevETH مقابل USD هو $ -85.8090931840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر mevETH مقابل USD هو $ +743.5602706080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر mevETH مقابل USD هو $ +459.9985352483766 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -42.527373542335
|-1.24%
|30 يوم
|$ -85.8090931840
|-2.54%
|60 يوم
|$ +743.5602706080
|+22.06%
|90 يوم
|$ +459.9985352483766
|+15.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر mevETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.24%
-17.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEV protocol serves as a sophisticated platform for Liquid Staking Receipt (LSR) management, designed to optimize Ethereum value through efficient staking and reward distribution. This contract leverages multiple core modules to achieve its objectives, including admin control, staking management, share vault updates, ERC4626 integration, withdrawal queues and omni-chain tokens.
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