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سعر MEV Capital wETH (MCWETH) المباشر لليوم هو USD 3,443.81 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MEV Capital wETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر MEV Capital wETH خلال اليوم هو +4.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MEV Capital wETH (MCWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MEV Capital wETH مقابل USD هو $ +158.74 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MEV Capital wETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MEV Capital wETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MEV Capital wETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +158.74 +4.85% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MEV Capital wETH (MCWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MEV Capital wETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,233.96$ 3,233.96 $ 3,233.96 24 ساعة مرتفع $ 3,456.67$ 3,456.67 $ 3,456.67 عالية طوال الوقت $ 3,456.67$ 3,456.67 $ 3,456.67 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +4.85% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق MEV Capital wETH (MCWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: