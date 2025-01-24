سعر MEV Capital wETH (MCWETH)
سعر MEV Capital wETH (MCWETH) المباشر لليوم هو USD 3,443.81. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEV Capital wETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر MEV Capital wETH خلال اليوم هو +4.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MEV Capital wETH مقابل USD هو $ +158.74 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEV Capital wETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEV Capital wETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEV Capital wETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +158.74
|+4.85%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEV Capital wETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+4.85%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MEV Capital WETH Morpho vault, curated by MEV Capital, aims at optimizing risk-adjusted interest by lending wrapped ETH (wETH) to borrow a whitelisted range of Liquid Staking Token (LST) and Liquid Restaking Token (LRT) as collateralized assets on Ethereum Chain. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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