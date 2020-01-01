توكنوميكس MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. الموقع الرسمي: https://app.morpho.org/vault اشتر USUALUSDC+ الآن!

توكنوميكس MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K إجمالي العرض: $ 206.65M $ 206.65M $ 206.65M العرض المتداول: $ 70.18K $ 70.18K $ 70.18K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.51 $ 9.51 $ 9.51 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.990874 $ 0.990874 $ 0.990874 السعر الحالي: $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 معرفة المزيد عن سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

توكنوميكس MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USUALUSDC+ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USUALUSDC+ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USUALUSDC+، استكشف السعر المباشر لتوكن USUALUSDC+!

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