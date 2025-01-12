سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)
سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) المباشر لليوم هو USD 1.055. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.25K. يتم تحديث سعر USUALUSDC+ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.18K
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خلال اليوم، كان سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.00056728 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0148845730 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00056728
|+0.05%
|30 يوم
|$ +0.0148845730
|+1.41%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.05%
+0.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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