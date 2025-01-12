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سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) المباشر لليوم هو USD 1.055 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.25K . يتم تحديث سعر USUALUSDC+ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.18K

أداء سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.00056728 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0148845730 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00056728 +0.05% 30 يوم $ +0.0148845730 +1.41% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 24 ساعة مرتفع $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 عالية طوال الوقت $ 1.059$ 1.059 $ 1.059 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) +0.39%

معلومات سوق MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: