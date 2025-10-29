معلومات سعر MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24 ساعة منخفض $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24 ساعة مرتفع $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 عالية طوال الوقت $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 أدنى سعر $ 0.958761$ 0.958761 $ 0.958761 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

سعر MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) في الوقت الحقيقي هو $1.021. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MCUSDT0 بين أدنى سعر $ 1.021 وأعلى سعر $ 1.021، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMCUSDT0 على الإطلاق هو $ 1.031، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.958761.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MCUSDT0 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و -0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

القيمة السوقية $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M إمداد دورة التداول 1.60M 1.60M 1.60M إجمالي العرض 1,601,201.35272959 1,601,201.35272959 1,601,201.35272959

القيمة السوقية الحالية لـ MEV Capital USDT0 هي $ 1.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MCUSDT0 يبلغ 1.60M، مع إجمالي عرض 1601201.35272959. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.63M.