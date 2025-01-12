سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0)
سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 372.93. يتم تحديث سعر MC.USD0 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEV Capital USD0 Morpho Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 373.00
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خلال اليوم، كان سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.00113665 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0013665000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00113665
|+0.11%
|30 يوم
|$ +0.0013665000
|+0.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+0.11%
+0.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MEV Capital USD0 vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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