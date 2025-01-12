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سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 372.93 . يتم تحديث سعر MC.USD0 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MEV Capital USD0 Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 373.00

أداء سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.00113665 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault مقابل USD هو $ +0.0013665000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00113665 +0.11% 30 يوم $ +0.0013665000 +0.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MEV Capital USD0 Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.996573$ 0.996573 $ 0.996573 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) +0.07%

معلومات سوق MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: