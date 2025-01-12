سعر Metroxynth (MXH)
سعر Metroxynth (MXH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MXH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metroxynth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.59
- تغيير سعر Metroxynth خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Metroxynth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metroxynth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metroxynth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metroxynth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.17%
|60 يوم
|$ 0
|+43.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metroxynth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+7.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metroxynth is a community-governed protocol on the Ethereum blockchain, dedicated to creating decentralized assets backed by real-world computational hardware. It introduces a range of mineable and node protocols, incorporating AI for streamlined operations. With features like AI-managed miners, self-managed VMs, and decentralized storage, Metroxynth redefines cloud computing limitations. Users can engage in diverse applications effortlessly, leveraging preconfigured VM templates without any coding knowledge.
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