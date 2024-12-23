سعر Metronome (MET)
سعر Metronome (MET) المباشر لليوم هو USD 0.464405. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.72M. يتم تحديث سعر MET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metronome الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.49
- تغيير سعر Metronome خلال اليوم هو -4.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.01M
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خلال اليوم، كان سعر Metronome مقابل USD هو $ -0.0219613332287907 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metronome مقابل USD هو $ -0.0655558742 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metronome مقابل USD هو $ -0.0906538529 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metronome مقابل USD هو $ +0.064003869830141 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0219613332287907
|-4.51%
|30 يوم
|$ -0.0655558742
|-14.11%
|60 يوم
|$ -0.0906538529
|-19.52%
|90 يوم
|$ +0.064003869830141
|+15.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metronome: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-4.51%
-16.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metronome, found online at Metronome.io, under the symbol MTN. The cryptocurrency promises to deliver “institutional-class endurance” with cross-blockchain compatibility.The currency is being developed by Bloq, which announced Metronome in October 2017. Metronome is launched in early December 2017, with the first cross-chain transfers (between Ethereum and Ethereum Classic) scheduled for Q1 2018. Metronome released in December 2017. By Q1 2018, Metronome aims to become the world’s first cross-chain compatible cryptocurrency by adding Ethereum Classic support (the currency is initially built on Ethereum). Metronome’s cross-chain compatibility system involves creating exit receipts when leaving the chain and entering a new chain.
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