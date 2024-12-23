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سعر Metronome (MET) المباشر لليوم هو USD 0.464405 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.72M . يتم تحديث سعر MET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metronome الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.49 - تغيير سعر Metronome خلال اليوم هو -4.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.01M

أداء سعر Metronome (MET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metronome مقابل USD هو $ -0.0219613332287907 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metronome مقابل USD هو $ -0.0655558742 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metronome مقابل USD هو $ -0.0906538529 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metronome مقابل USD هو $ +0.064003869830141 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0219613332287907 -4.51% 30 يوم $ -0.0655558742 -14.11% 60 يوم $ -0.0906538529 -19.52% 90 يوم $ +0.064003869830141 +15.98%

تحليل سعر Metronome (MET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metronome: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.441454$ 0.441454 $ 0.441454 24 ساعة مرتفع $ 0.497779$ 0.497779 $ 0.497779 عالية طوال الوقت $ 8.9$ 8.9 $ 8.9 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -4.51% تغير السعر (7 أيام) -16.41%

معلومات سوق Metronome (MET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: