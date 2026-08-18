سعر Meter Governance اليوم

السعر المباشر لمشروع Meter Governance (MTRG) اليوم هو $ 0.01453824، مع تغير بنسبة 2.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MTRG الحالي إلى USD هو $ 0.01453824 لكل MTRG.

يحتل Meter Governance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 558,374، مع عرض متداول قدره 38.41M MTRG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MTRG بين $ 0.01334163 (أدنى) و$ 0.01468412 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 16.47، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00917351.

على المدى القصير، تحرك MTRG بمقدار +4.17% خلال الساعة الماضية و+16.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.56K.

معلومات سوق Meter Governance (MTRG)

القيمة السوقية $ 558.37K$ 558.37K $ 558.37K الحجم (24 ساعة) $ 10.56K$ 10.56K $ 10.56K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 789.66K$ 789.66K $ 789.66K إمداد دورة التداول 38.41M 38.41M 38.41M إجمالي العرض 54,315,702.4231381 54,315,702.4231381 54,315,702.4231381

القيمة السوقية الحالية لـ Meter Governance هي $ 558.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.56K. العرض المتداول لـ MTRG يبلغ 38.41M، مع إجمالي عرض 54315702.4231381. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 789.66K.