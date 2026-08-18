سعر Meteor Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Meteor Coin (MTO) اليوم هو $ 0.0048812، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MTO الحالي إلى USD هو $ 0.0048812 لكل MTO.

يحتل Meteor Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 488,222، مع عرض متداول قدره 100.00M MTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MTO بين $ 0.00485984 (أدنى) و$ 0.00488894 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01777601، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MTO بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و+1.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 48.68K.

معلومات سوق Meteor Coin (MTO)

القيمة السوقية $ 488.22K$ 488.22K $ 488.22K الحجم (24 ساعة) $ 48.68K$ 48.68K $ 48.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 488.22K$ 488.22K $ 488.22K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Meteor Coin هي $ 488.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 48.68K. العرض المتداول لـ MTO يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 488.22K.