ما هو Metchain ( MET )

MetChain revolutionises the metaverse, employing a three-layered blockchain with a blend of Kheavyhash PoW and NFT-based PoS for scalability. Tackling industry challenges, it prioritizes sustainability, inclusivity, and streamlined integration. With 1 billion MET coins, it aims to lead decentralised gaming and web3 by fostering community engagement and efficient tokenomics. Security measures include third-party audits, Phantom block architecture, and an advanced mining pool. The roadmap outlines strategic milestones, and a dedicated team is steering the project towards layer 3 development, emphasizing transparency and communication through official channels and social media.

