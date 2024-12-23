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سعر MetaZero (MZERO) المباشر لليوم هو USD 0.02945293 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.93M . يتم تحديث سعر MZERO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MetaZero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.03K - تغيير سعر MetaZero خلال اليوم هو +1.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر MetaZero (MZERO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetaZero مقابل USD هو $ +0.00035743 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaZero مقابل USD هو $ +0.0202974955 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaZero مقابل USD هو $ +0.0197874208 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaZero مقابل USD هو $ +0.01605761576300405 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00035743 +1.23% 30 يوم $ +0.0202974955 +68.92% 60 يوم $ +0.0197874208 +67.18% 90 يوم $ +0.01605761576300405 +119.87%

تحليل سعر MetaZero (MZERO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaZero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02653311$ 0.02653311 $ 0.02653311 24 ساعة مرتفع $ 0.03163045$ 0.03163045 $ 0.03163045 عالية طوال الوقت $ 0.347356$ 0.347356 $ 0.347356 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +1.23% تغير السعر (7 أيام) -12.51%

معلومات سوق MetaZero (MZERO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: