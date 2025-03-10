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سعر MetaWorldMemes (MWM) المباشر لليوم هو USD 0.00002889 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.91K . يتم تحديث سعر MWM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MetaWorldMemes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.34K - تغيير سعر MetaWorldMemes خلال اليوم هو -21.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.40M

أداء سعر MetaWorldMemes (MWM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetaWorldMemes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaWorldMemes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaWorldMemes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaWorldMemes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -21.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MetaWorldMemes (MWM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaWorldMemes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002838$ 0.00002838 $ 0.00002838 24 ساعة مرتفع $ 0.00004058$ 0.00004058 $ 0.00004058 عالية طوال الوقت $ 0.00085276$ 0.00085276 $ 0.00085276 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) -21.05% تغير السعر (7 أيام) -81.03%

معلومات سوق MetaWorldMemes (MWM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: