سعر MetaWorldMemes (MWM)
سعر MetaWorldMemes (MWM) المباشر لليوم هو USD 0.00002889. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.91K. يتم تحديث سعر MWM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaWorldMemes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.34K
- تغيير سعر MetaWorldMemes خلال اليوم هو -21.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.40M
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خلال اليوم، كان سعر MetaWorldMemes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaWorldMemes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaWorldMemes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaWorldMemes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaWorldMemes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
-21.05%
-81.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meta World Memes ($MWM) is more than just a meme coin—it’s a movement. Built on the power of community, $MWM is designed to go parabolic with zero team allocation, a fair launch, and a mission to disrupt the memecoin space. Unlike traditional projects, $MWM is fully decentralized, giving every holder a voice in shaping its future. With a rapidly growing strong and dedicated army, we’re here to dominate the crypto space and prove that the community is the ultimate utility.
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