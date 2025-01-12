سعر MetaWear (WEAR)
سعر MetaWear (WEAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WEAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaWear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.13K
- تغيير سعر MetaWear خلال اليوم هو -2.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MetaWear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaWear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaWear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaWear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.70%
|30 يوم
|$ 0
|-28.47%
|60 يوم
|$ 0
|-24.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaWear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-2.70%
-1.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaWEAR| Fashion for Metaverse MetaWear is a Big Cross Platform Metaverse Creator Ecosystem. Transforming the Whole Fashion Industry to the Metaverse with all components Transforming Top Fashion Brands clothes and collections for to the Metaverse use. Creating NFT 2.0 Cross Platform Metaverse Wearable Clothes & Skins (Indistinguishably Real. 98,5% Real Looks, The Best Quality Clothes as Metaverse Wearables) Operating Its' Own Cross Platform Fashion Shopping Mall (Limited Exclusive 197 Top Fashion Store Integrated Multi Metaverse Worlds) The Whole Fashion Creator Eco-System (Metaverse Fashion Shows, Metaverse Store, Metaverse Final Products) Franchise Transformation Offices & Retail Fashion Stores under MetaWear Roof Globally Uniting Fashion Designers & Artists
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