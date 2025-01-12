سعر MetaWars (WARS)
سعر MetaWars (WARS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.77K. يتم تحديث سعر WARS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaWars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.42
- تغيير سعر MetaWars خلال اليوم هو +0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 73.65M
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خلال اليوم، كان سعر MetaWars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaWars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaWars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaWars مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.85%
|30 يوم
|$ 0
|-12.50%
|60 يوم
|$ 0
|-55.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaWars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.85%
-0.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaWars is a multiplayer strategy / roleplaying game with a vast universe powered by a growing digital economy built on blockchain technology. Choose your own path using a vast collection of NFTs and impact every major event across the Galaxy. As Battles rage and governments fall, it is up to you to earn your share of the vast fortunes that await.
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