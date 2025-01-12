سعر metavisa (MESA)
سعر metavisa (MESA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MESA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق metavisa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 208.57K
- تغيير سعر metavisa خلال اليوم هو +60.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر metavisa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر metavisa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر metavisa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر metavisa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+60.33%
|30 يوم
|$ 0
|-38.76%
|60 يوم
|$ 0
|-64.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر metavisa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.56%
+60.33%
+50.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaVisa is a Web 3.0 middleware protocol built on Ethereum with a purpose to decentralize identity and credit systems inside the Metaverse. Through the MetaVisa protocol, users will be able to establish on-chain identity credit records for use across various ecosystems. Such identity displays are essential for transparency and trust in the metaverse, making it easier for DeFi, NFT, GameFi, DAO and other networks to serve their users better. MetaVisa is founded by a strong network and team consisting of Jassem Osseiran, an entrepreneur and consultant in the financial services, alternative investments sector and Silent Unicorn, a venture builder that focuses on building, financing and expanding technology businesses globally.
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