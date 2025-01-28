سعر MetaVirus (MVT)
سعر MetaVirus (MVT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MVT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaVirus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.38
- تغيير سعر MetaVirus خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MVT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MVT.
خلال اليوم، كان سعر MetaVirus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaVirus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaVirus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaVirus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-84.65%
|60 يوم
|$ 0
|-99.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaVirus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-80.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaVirus is an innovative Web3 game that blends blockchain technology with immersive gameplay, offering a decentralized, freely traded mobile pet game. With over 17 years of experience in game development and 6 years in the blockchain field, our team brings a wealth of expertise to the table. MetaVirus features an auto-battle pet RPG style with cute Q-version characters, faction battles, union wars, and an infinite growth system. By integrating Free to Play (F2P) and Play to Earn (P2E) models, MetaVirus allows players to earn real value through engaging in-game activities and asset trading.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MVT إلى AUD
A$--
|1 MVT إلى GBP
￡--
|1 MVT إلى EUR
€--
|1 MVT إلى USD
$--
|1 MVT إلى MYR
RM--
|1 MVT إلى TRY
₺--
|1 MVT إلى JPY
¥--
|1 MVT إلى RUB
₽--
|1 MVT إلى INR
₹--
|1 MVT إلى IDR
Rp--
|1 MVT إلى PHP
₱--
|1 MVT إلى EGP
￡E.--
|1 MVT إلى BRL
R$--
|1 MVT إلى CAD
C$--
|1 MVT إلى BDT
৳--
|1 MVT إلى NGN
₦--
|1 MVT إلى UAH
₴--
|1 MVT إلى VES
Bs--
|1 MVT إلى PKR
Rs--
|1 MVT إلى KZT
₸--
|1 MVT إلى THB
฿--
|1 MVT إلى TWD
NT$--
|1 MVT إلى CHF
Fr--
|1 MVT إلى HKD
HK$--
|1 MVT إلى MAD
.د.م--