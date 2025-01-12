سعر MetaverseX (METAX)
سعر MetaverseX (METAX) المباشر لليوم هو USD 0.00211549. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر METAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaverseX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.00
- تغيير سعر MetaverseX خلال اليوم هو +2.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MetaverseX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaverseX مقابل USD هو $ -0.0014490575 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaverseX مقابل USD هو $ -0.0015407866 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaverseX مقابل USD هو $ -0.007159300135936165 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.93%
|30 يوم
|$ -0.0014490575
|-68.49%
|60 يوم
|$ -0.0015407866
|-72.83%
|90 يوم
|$ -0.007159300135936165
|-77.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaverseX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+2.93%
-24.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaverseX is a decentralized virtual world sandbox building game that supports NFT creation and trading and Play To Earn mode. Anyone can own virtual land in the sandbox world, design and create various buildings and virtual items, and realize the auction and exchange of virtual items through NFT.
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