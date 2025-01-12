احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MEVR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MEVR.

سعر Metaverse VR (MEVR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.88K . يتم تحديث سعر MEVR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metaverse VR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.72 - تغيير سعر Metaverse VR خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.78M

أداء سعر Metaverse VR (MEVR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metaverse VR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaverse VR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaverse VR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaverse VR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.37% 30 يوم $ 0 -53.51% 60 يوم $ 0 +4.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Metaverse VR (MEVR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaverse VR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.314864$ 0.314864 $ 0.314864 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -43.74%

معلومات سوق Metaverse VR (MEVR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: