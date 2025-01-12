سعر Metaverse VR (MEVR)
سعر Metaverse VR (MEVR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.88K. يتم تحديث سعر MEVR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metaverse VR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.72
- تغيير سعر Metaverse VR خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.78M
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خلال اليوم، كان سعر Metaverse VR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaverse VR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaverse VR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaverse VR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.37%
|30 يوم
|$ 0
|-53.51%
|60 يوم
|$ 0
|+4.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaverse VR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.37%
-43.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Metaverse VR (MEVR) token is main token of project which will help you to get early access to projects such as presales to buy NFT’s and get early access to developed projects in the ecosystem. We are a NFT project with Meta-Humans wearing a VR headset which is we think is the future of our world. Our goal is to make NFT’s in popular NFT platforms which is OpenSea, Immutable X, Rarible. With this funds we aim to utilize our NFT’s with NFT games and staking to make them generate income while you have them."
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