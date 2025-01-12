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سعر Metaverse Miner (META) المباشر لليوم هو USD 0.00163946 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.08K . يتم تحديث سعر META مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metaverse Miner الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.07 - تغيير سعر Metaverse Miner خلال اليوم هو -2.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.88M

أداء سعر Metaverse Miner (META) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metaverse Miner مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaverse Miner مقابل USD هو $ -0.0002061153 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaverse Miner مقابل USD هو $ -0.0001477428 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaverse Miner مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.08% 30 يوم $ -0.0002061153 -12.57% 60 يوم $ -0.0001477428 -9.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Metaverse Miner (META)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaverse Miner: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00163946$ 0.00163946 $ 0.00163946 24 ساعة مرتفع $ 0.00167456$ 0.00167456 $ 0.00167456 عالية طوال الوقت $ 21.31$ 21.31 $ 21.31 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.08% تغير السعر (7 أيام) -4.59%

معلومات سوق Metaverse Miner (META)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: