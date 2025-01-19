سعر Metaverse Hub (MHUB)
سعر Metaverse Hub (MHUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MHUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metaverse Hub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.50
- تغيير سعر Metaverse Hub خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Metaverse Hub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaverse Hub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaverse Hub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaverse Hub مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|-53.90%
|60 يوم
|$ 0
|-61.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaverse Hub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.71%
-24.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metaverse Hub is here to usher in a new era of NFT/Metaverse centric DeFi experience on Cronos. The native currency of this expanding hub of metaverse is the $MHUB token. $MHUB will be used for everything you do at the CRODEX Metaverse Hub —, assets and artifacts you purchase/sell, participation tickets you’ll acquire and more.
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