سعر Metaverse Filipino Worker (MFW)
سعر Metaverse Filipino Worker (MFW) المباشر لليوم هو USD 0.00102855. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MFW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metaverse Filipino Worker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.18K
- تغيير سعر Metaverse Filipino Worker خلال اليوم هو -1.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Metaverse Filipino Worker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaverse Filipino Worker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaverse Filipino Worker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaverse Filipino Worker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaverse Filipino Worker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-1.22%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation
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