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سعر Metaverse Filipino Worker (MFW) المباشر لليوم هو USD 0.00102855 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MFW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metaverse Filipino Worker الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.18K - تغيير سعر Metaverse Filipino Worker خلال اليوم هو -1.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Metaverse Filipino Worker (MFW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metaverse Filipino Worker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaverse Filipino Worker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaverse Filipino Worker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaverse Filipino Worker مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Metaverse Filipino Worker (MFW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaverse Filipino Worker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00099858$ 0.00099858 $ 0.00099858 24 ساعة مرتفع $ 0.00105152$ 0.00105152 $ 0.00105152 عالية طوال الوقت $ 0.00105152$ 0.00105152 $ 0.00105152 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -1.22% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Metaverse Filipino Worker (MFW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: