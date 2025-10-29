معلومات سعر Metavault Trade (MVX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.04830974 $ 0.04830974 $ 0.04830974 24 ساعة منخفض $ 0.055618 $ 0.055618 $ 0.055618 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.04830974$ 0.04830974 $ 0.04830974 24 ساعة مرتفع $ 0.055618$ 0.055618 $ 0.055618 عالية طوال الوقت $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 أدنى سعر $ 0.00148601$ 0.00148601 $ 0.00148601 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -2.16% تغير السعر (7 أيام) +9.33% تغير السعر (7 أيام) +9.33%

سعر Metavault Trade (MVX) في الوقت الحقيقي هو $0.04921378. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MVX بين أدنى سعر $ 0.04830974 وأعلى سعر $ 0.055618، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMVX على الإطلاق هو $ 4.62، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00148601.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MVX +0.22% على مدار الساعة الماضية، -2.16% على مدار 24 ساعة، و +9.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Metavault Trade (MVX)

القيمة السوقية $ 123.65K$ 123.65K $ 123.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 196.86K$ 196.86K $ 196.86K إمداد دورة التداول 2.51M 2.51M 2.51M إجمالي العرض 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Metavault Trade هي $ 123.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MVX يبلغ 2.51M، مع إجمالي عرض 4000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 196.86K.