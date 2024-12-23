سعر Metavault DAO (MVD)
سعر Metavault DAO (MVD) المباشر لليوم هو USD 3.89. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 804.76K. يتم تحديث سعر MVD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metavault DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.41
- تغيير سعر Metavault DAO خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 207.01K
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خلال اليوم، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ -0.003941629643007 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ -0.0093286090 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ +0.2254480620 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003941629643007
|-0.10%
|30 يوم
|$ -0.0093286090
|-0.23%
|60 يوم
|$ +0.2254480620
|+5.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metavault DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.10%
-13.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metavault is a community-controlled treasury and decentralised venture capital vehicle that allows anyone to invest in the latest and most profitable Blockchain, DeFi and metaverse projects and strategies.
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