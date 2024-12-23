شعار Metavault DAO

سعر Metavault DAO (MVD)

USD

مخطط سعر Metavault DAO (MVD) المباشر

$3.89
$3.89$3.89
-0.10%(1D)

سعر Metavault DAO (MVD) لليوم

سعر Metavault DAO (MVD) المباشر لليوم هو USD 3.89. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 804.76K. يتم تحديث سعر MVD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metavault DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.41
- تغيير سعر Metavault DAO خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 207.01K

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أداء سعر Metavault DAO (MVD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ -0.003941629643007 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ -0.0093286090 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ +0.2254480620 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.003941629643007-0.10%
30 يوم$ -0.0093286090-0.23%
60 يوم$ +0.2254480620+5.80%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Metavault DAO (MVD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metavault DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 3.88
$ 3.88$ 3.88

$ 3.94
$ 3.94$ 3.94

$ 15.09
$ 15.09$ 15.09

--

-0.10%

-13.60%

معلومات سوق Metavault DAO (MVD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 804.76K
$ 804.76K$ 804.76K

$ 162.41
$ 162.41$ 162.41

207.01K
207.01K 207.01K

ما هو Metavault DAO ( MVD )

Metavault is a community-controlled treasury and decentralised venture capital vehicle that allows anyone to invest in the latest and most profitable Blockchain, DeFi and metaverse projects and strategies.

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المصدر Metavault DAO (MVD)

الموقع الرسمي

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