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سعر Metavault DAO (MVD) المباشر لليوم هو USD 3.89 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 804.76K . يتم تحديث سعر MVD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metavault DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.41 - تغيير سعر Metavault DAO خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 207.01K

أداء سعر Metavault DAO (MVD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ -0.003941629643007 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ -0.0093286090 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ +0.2254480620 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metavault DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003941629643007 -0.10% 30 يوم $ -0.0093286090 -0.23% 60 يوم $ +0.2254480620 +5.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Metavault DAO (MVD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metavault DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 24 ساعة مرتفع $ 3.94$ 3.94 $ 3.94 عالية طوال الوقت $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) -13.60%

معلومات سوق Metavault DAO (MVD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: