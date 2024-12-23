سعر MetaSoccer (MSU)
سعر MetaSoccer (MSU) المباشر لليوم هو USD 0.00183283. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.87K. يتم تحديث سعر MSU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaSoccer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 210.92
- تغيير سعر MetaSoccer خلال اليوم هو +3.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 166.88M
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خلال اليوم، كان سعر MetaSoccer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaSoccer مقابل USD هو $ +0.0001081576 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaSoccer مقابل USD هو $ -0.0000217078 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaSoccer مقابل USD هو $ -0.0001372854740324146 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.71%
|30 يوم
|$ +0.0001081576
|+5.90%
|60 يوم
|$ -0.0000217078
|-1.18%
|90 يوم
|$ -0.0001372854740324146
|-6.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaSoccer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+3.71%
-20.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaSoccer is the first soccer metaverse where users can manage their own club and generate income while playing
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