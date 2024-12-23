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سعر MetaSoccer (MSU) المباشر لليوم هو USD 0.00183283 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.87K . يتم تحديث سعر MSU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MetaSoccer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 210.92 - تغيير سعر MetaSoccer خلال اليوم هو +3.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 166.88M

أداء سعر MetaSoccer (MSU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetaSoccer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaSoccer مقابل USD هو $ +0.0001081576 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaSoccer مقابل USD هو $ -0.0000217078 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaSoccer مقابل USD هو $ -0.0001372854740324146 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.71% 30 يوم $ +0.0001081576 +5.90% 60 يوم $ -0.0000217078 -1.18% 90 يوم $ -0.0001372854740324146 -6.96%

تحليل سعر MetaSoccer (MSU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaSoccer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00176297$ 0.00176297 $ 0.00176297 24 ساعة مرتفع $ 0.00185094$ 0.00185094 $ 0.00185094 عالية طوال الوقت $ 0.159079$ 0.159079 $ 0.159079 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +3.71% تغير السعر (7 أيام) -20.75%

معلومات سوق MetaSoccer (MSU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: