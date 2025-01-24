سعر MetaShooter (MHUNT)
سعر MetaShooter (MHUNT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MHUNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaShooter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.78K
- تغيير سعر MetaShooter خلال اليوم هو +2.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MHUNT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MHUNT.
خلال اليوم، كان سعر MetaShooter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaShooter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaShooter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaShooter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.09%
|30 يوم
|$ 0
|+0.16%
|60 يوم
|$ 0
|-37.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaShooter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+2.09%
+25.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"MetaShooter is the first decentralized blockchain-based hunting metaverse. MetaShooter joins millions of gaming enthusiasts in a community where they can experience realistic hunting and develop many activities with monetization opportunities. MetaShooter is built on Unreal Engine with sharp dynamics and graphics. Main Features: -Experience real hunting: Play in tournaments, multiplayer, and with stunning visuals with VR compatibility -Hunt & Earn: Receive token rewards by hunting trophies, winning tournaments, and more. -Customize & Upgrade: Buy, upgrade hunting equipment and customize your hunter -Develop: Buy hunting lands, build towers, breed NFT dogs, and earn passive income -Explore the open World: Experience various environments, stunning visuals, and realistic dynamics Problems we solve: -Boring and repetitive gameplay -Forced crypto aspect into the game -Lack of visuals and dynamics -Illogical ecosystem -No actual utilization of NFTs -Hunting modernization -Overpromising and not delivering "
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MHUNT إلى AUD
A$--
|1 MHUNT إلى GBP
￡--
|1 MHUNT إلى EUR
€--
|1 MHUNT إلى USD
$--
|1 MHUNT إلى MYR
RM--
|1 MHUNT إلى TRY
₺--
|1 MHUNT إلى JPY
¥--
|1 MHUNT إلى RUB
₽--
|1 MHUNT إلى INR
₹--
|1 MHUNT إلى IDR
Rp--
|1 MHUNT إلى PHP
₱--
|1 MHUNT إلى EGP
￡E.--
|1 MHUNT إلى BRL
R$--
|1 MHUNT إلى CAD
C$--
|1 MHUNT إلى BDT
৳--
|1 MHUNT إلى NGN
₦--
|1 MHUNT إلى UAH
₴--
|1 MHUNT إلى VES
Bs--
|1 MHUNT إلى PKR
Rs--
|1 MHUNT إلى KZT
₸--
|1 MHUNT إلى THB
฿--
|1 MHUNT إلى TWD
NT$--
|1 MHUNT إلى CHF
Fr--
|1 MHUNT إلى HKD
HK$--
|1 MHUNT إلى MAD
.د.م--