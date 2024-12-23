سعر Metarun (MRUN)
سعر Metarun (MRUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.07K. يتم تحديث سعر MRUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metarun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.19
- تغيير سعر Metarun خلال اليوم هو -0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 352.48M
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خلال اليوم، كان سعر Metarun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metarun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metarun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metarun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.39%
|30 يوم
|$ 0
|-40.23%
|60 يوم
|$ 0
|-51.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metarun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.39%
-37.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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