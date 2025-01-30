سعر Metarix (MTRX)
سعر Metarix (MTRX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MTRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metarix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.08
- تغيير سعر Metarix خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Metarix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metarix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metarix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metarix مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+8.60%
|60 يوم
|$ 0
|+9.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metarix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-76.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
METARIX is a decentralized metaverse built on its own Layer2 blockchain solution. Filled with an ecosystem of P2E gaming, functional NFT's, web3 commerce, business endeavors, virtual real estate, concerts, live venues, content creation services & more. The Metarix, a virtual social space, is a tokenized decentralized Metaverse theme park comprising 12 zones divided into 9 themes and 3 virtual properties. We want to offer enormous and limitless opportunities for engagement and futuristic growth of users in Metaverse. We are committed to rendering innovative contemporary solutions to our users. To do so, we are coming up with a virtual theme city, a gaming and NFTs platform – Metarix. Metarix will be a decentralized metaverse theme park containing 12 zones and 9 themes. Our theme park will be a land for Doge Park, Bitcoin Business Park, Shiba Shopping District, Opensea Art and Museum Center, Sol Fashion District etc.. along with virtual properties in Ethereum, Binance, and Ada Ape Islands. we have 105,000 land parcels for the users to purchase from a variety of options.
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