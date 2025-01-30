سعر MetaRim (RIM)
سعر MetaRim (RIM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaRim الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر MetaRim خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MetaRim مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaRim مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaRim مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaRim مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.14%
|60 يوم
|$ 0
|-0.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaRim: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaRim builds a social metaverse world. A collectible,playable,socialisable, investable and profitable universe utilising Gamefi, Defi, and Socialfi.MetaRim NFT and Game are the beginning of our enterprise, focusing on a series of unique mecha. This initial game will act as the foundation to build upon for our larger metaverse vision. The gameplay combines combat, ranking systems, materialisation of in game objects, and character growth.Each character will be listed as an NFT asset, making them available to third parties for collection and commerce. A vision of free virtual movement which is looped into real world economics.
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