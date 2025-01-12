سعر MetaReset (RESET)
سعر MetaReset (RESET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RESET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaReset الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 261.89
- تغيير سعر MetaReset خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MetaReset مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaReset مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaReset مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaReset مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.26%
|60 يوم
|$ 0
|-27.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaReset: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-1.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaReset and its future ecosystem applications will have $Reset as its Currency and reflective index. $RESET's importance is enormous like USD, EUR, AED, INR,and $$ you hold in your bank account. $Reset is a native token for MetaPeople to utilize or earn daily wages, trade resources, chill at restaurants/ lounges, date, provide services or any other formats the MetaPeople decide. $Reset will be the governance, utility and economic layer token of MetaReset. All Community rewards, tax distribution, NFT staking, MetaFamily rewards, will be rewarded only through $RESET.
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