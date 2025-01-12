سعر MetaPhone (PHONE)
سعر MetaPhone (PHONE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PHONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaPhone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78K
- تغيير سعر MetaPhone خلال اليوم هو -5.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MetaPhone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaPhone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaPhone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaPhone مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.58%
|30 يوم
|$ 0
|-19.09%
|60 يوم
|$ 0
|-72.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaPhone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.45%
-5.58%
-3.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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