سعر Metanyx (METX)
سعر Metanyx (METX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر METX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metanyx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.80
- تغيير سعر Metanyx خلال اليوم هو -2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Metanyx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metanyx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metanyx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metanyx مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.80%
|30 يوم
|$ 0
|-28.54%
|60 يوم
|$ 0
|-39.70%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Metanyx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-2.80%
-12.57%
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