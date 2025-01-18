سعر Metano (METANO)
سعر Metano (METANO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر METANO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metano الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.84K
- تغيير سعر Metano خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Metano مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metano مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metano مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metano مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-24.01%
|60 يوم
|$ 0
|-20.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metano: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-0.25%
+2.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are going to invest the 20% of token in SpaceX and other space explorations companies. We have a metaverse called marsland under build
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