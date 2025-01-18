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سعر Metan Evolutions (METAN) المباشر لليوم هو USD 0.00339095 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر METAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metan Evolutions الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 868.13 - تغيير سعر Metan Evolutions خلال اليوم هو +28.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Metan Evolutions (METAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metan Evolutions مقابل USD هو $ +0.00075189 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metan Evolutions مقابل USD هو $ +0.0002248264 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metan Evolutions مقابل USD هو $ +0.0012443321 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metan Evolutions مقابل USD هو $ +0.0007058581015414827 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00075189 +28.49% 30 يوم $ +0.0002248264 +6.63% 60 يوم $ +0.0012443321 +36.70% 90 يوم $ +0.0007058581015414827 +26.29%

تحليل سعر Metan Evolutions (METAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metan Evolutions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00263442$ 0.00263442 $ 0.00263442 24 ساعة مرتفع $ 0.00339475$ 0.00339475 $ 0.00339475 عالية طوال الوقت $ 0.329025$ 0.329025 $ 0.329025 تغير السعر (1 ساعة) +1.71% تغير السعر (1يوم) +28.49% تغير السعر (7 أيام) +45.67%

معلومات سوق Metan Evolutions (METAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: