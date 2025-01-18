سعر Metan Evolutions (METAN)
سعر Metan Evolutions (METAN) المباشر لليوم هو USD 0.00339095. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر METAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metan Evolutions الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 868.13
- تغيير سعر Metan Evolutions خلال اليوم هو +28.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Metan Evolutions مقابل USD هو $ +0.00075189 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metan Evolutions مقابل USD هو $ +0.0002248264 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metan Evolutions مقابل USD هو $ +0.0012443321 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metan Evolutions مقابل USD هو $ +0.0007058581015414827 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00075189
|+28.49%
|30 يوم
|$ +0.0002248264
|+6.63%
|60 يوم
|$ +0.0012443321
|+36.70%
|90 يوم
|$ +0.0007058581015414827
|+26.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metan Evolutions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.71%
+28.49%
+45.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metan Evolution is a game application platform on THE Blockchain (network). The game has NFT items with different and unique characteristics, features and rarity. Rewards in-game are organized according to GameFi architecture, allowing players to collect more NFT items and increase their values over time.
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