سعر MetaMall (MALL)
سعر MetaMall (MALL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MALL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaMall الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.08
- تغيير سعر MetaMall خلال اليوم هو +2.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MetaMall مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaMall مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaMall مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaMall مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.47%
|30 يوم
|$ 0
|-4.17%
|60 يوم
|$ 0
|-23.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaMall: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
+2.47%
-2.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metamall will provide a first-of-its-kind virtual reality (VR) experience on the blockchain, allowing users to build, explore, and trade in their very own virtual mall.
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