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سعر Metaland Shares (MLS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metaland Shares الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.85K - تغيير سعر Metaland Shares خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Metaland Shares (MLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metaland Shares مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaland Shares مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaland Shares مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaland Shares مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -72.81% 60 يوم $ 0 -73.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Metaland Shares (MLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaland Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Metaland Shares (MLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: