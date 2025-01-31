سعر MetaLabz (MLZ)
سعر MetaLabz (MLZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MLZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaLabz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.15
- تغيير سعر MetaLabz خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MetaLabz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaLabz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaLabz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaLabz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.24%
|30 يوم
|$ 0
|-8.06%
|60 يوم
|$ 0
|-6.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaLabz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.24%
-3.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaLabz is a deflationary reward token, rewarding holders in a stable coin pegged to the Binance Smart Chain. This allows all holders to enjoy their rewards without having a negative impact on MetaLabz.
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