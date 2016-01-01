توكنوميكس Metal DAO (MTL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Metal DAO (MTL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Metal DAO (MTL) Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016. الموقع الرسمي: https://www.metalpay.com/ اشتر MTL الآن!

توكنوميكس Metal DAO (MTL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Metal DAO (MTL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 62.99M $ 62.99M $ 62.99M إجمالي العرض: $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M العرض المتداول: $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 62.99M $ 62.99M $ 62.99M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 17.03 $ 17.03 $ 17.03 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.117252 $ 0.117252 $ 0.117252 السعر الحالي: $ 0.730897 $ 0.730897 $ 0.730897 معرفة المزيد عن سعر Metal DAO (MTL)

توكنوميكس Metal DAO (MTL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Metal DAO (MTL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MTL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MTL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MTL، استكشف السعر المباشر لتوكن MTL!

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