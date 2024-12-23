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سعر Metal DAO (MTL) المباشر لليوم هو USD 1.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.72M . يتم تحديث سعر MTL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metal DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.52M - تغيير سعر Metal DAO خلال اليوم هو +3.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 82.69M

أداء سعر Metal DAO (MTL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metal DAO مقابل USD هو $ +0.04221824 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metal DAO مقابل USD هو $ -0.0559689000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metal DAO مقابل USD هو $ +0.0987839220 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metal DAO مقابل USD هو $ +0.0472702906965338 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04221824 +3.87% 30 يوم $ -0.0559689000 -4.95% 60 يوم $ +0.0987839220 +8.74% 90 يوم $ +0.0472702906965338 +4.37%

تحليل سعر Metal DAO (MTL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metal DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.084$ 1.084 $ 1.084 24 ساعة مرتفع $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 عالية طوال الوقت $ 17.03$ 17.03 $ 17.03 تغير السعر (1 ساعة) +1.60% تغير السعر (1يوم) +3.87% تغير السعر (7 أيام) -17.63%

معلومات سوق Metal DAO (MTL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: