سعر Metal DAO (MTL)
سعر Metal DAO (MTL) المباشر لليوم هو USD 1.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.72M. يتم تحديث سعر MTL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metal DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.52M
- تغيير سعر Metal DAO خلال اليوم هو +3.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 82.69M
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خلال اليوم، كان سعر Metal DAO مقابل USD هو $ +0.04221824 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metal DAO مقابل USD هو $ -0.0559689000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metal DAO مقابل USD هو $ +0.0987839220 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metal DAO مقابل USD هو $ +0.0472702906965338 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.04221824
|+3.87%
|30 يوم
|$ -0.0559689000
|-4.95%
|60 يوم
|$ +0.0987839220
|+8.74%
|90 يوم
|$ +0.0472702906965338
|+4.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metal DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.60%
+3.87%
-17.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016.
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